Rapina al 'money transfer': aggredito il gestore e via 18mila euro

Rapina nella serata di Santo Stefano a Sestri Ponente. Il gestore di un 'money transfer' è stato aggredito, scaraventato a terra e picchiato finché non ha consegnato l'incasso dei giorni di Natale: un bottino da 18mila euro.

I malviventi hanno aspettato, nascosti dietro alle colonne del portico di via Bianchieri, che l'uomo - originario del Bangladesh - chiudesse il negozio e appena gli è passato davanti lo hanno bloccato. Erano almeno in due, ma le forze dell'ordine non escludono che possa esserci un altro complice che da giorni osservava i movimenti della vittima.

Erano passate da poco le 21 quando il titolare stordito dalle percosse è riuscito a chiamare i soccorsi. Sono intervenute le volanti della polizia e, in seguito, gli agenti della squadra mobile a cui ora è affidata l'indagine. I poliziotti hanno cercato dei testimoni che abbiano assistito al brutale pestaggio e cercheranno nelle immagini di video sorveglianza cittadina elementi utili a ricostruire l'identikit dei due rapinatori.

L'uomo è stato visitato al pronto soccorso dello Scassi e ha ricevuto una prognosi di una decina di giorni.