VIDEO | "Mi presti il cellulare?" poi rapina un minorenne e lo minaccia con un coltello

Prima ha chiesto in prestito il cellulare per fare una telefonata poi, visto che la vittima minorenne non si fidava, è passato alle maniere forti e le ha strappato lo smartphone dalle mani. Ma la polizia di Stato lo ha rintracciato e arrestato.

Il fatto risale al 19 novembre, ma ha richiesto un po' di tempo per le di indagini e, infine, nei giorni scorsi è finito in manette un uomo di 33 anni ritenuto responsabile della rapina.

Era successo nel tardo pomeriggio, al capolinea degli autobus davanti alla stazione ferroviaria di Brignole: il ragazzino era in attesa di un bus che lo riportasse a casa e, mentre navigava sui social con il proprio smartphone, era stato avvicinato da un uomo che gli aveva chiesto in prestito il cellulare per fare una telefonata.

Il giovane tuttavia non si era fidato e si era spostato verso una zona più affollata. Ma lo sconosciuto lo aveva raggiunto e, dopo avergli afferrato il braccio, gli aveva strappato il telefono alle mani, scappando subito dopo.

Il minorenne, senza perdersi d'animo, lo ha inseguito fino in via XX Settembre: qui l'uomo si è fermato improvvisamente estraendo un coltello, e intimandogli di andare via. A quel punto, con lucidità, il ragazzo aveva lasciato andare il malvivente chiedendo immediatamente aiuto a una persona seduta su una panchina poco lontano. Grazie al suo aiuto, il giovanissimo aveva potuto chiamare la madre e la polizia, denunciando l'accaduto e fornendo una precisa descrizione del rapinatore.

Gli uomini della Sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile hanno immediatamente avviato le indagini con l’acquisizione delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza pubblici e privati. Grazie all'analisi dei fotogrammi è stato possibile risalire al 33enne, già responsabile di altri simili reati e sottoposto alla misura dell’affidamento in prova, in ragione di una recente condanna. Gli ulteriori accertamenti hanno poi consentito di verificare come l'uomo, dopo la rapina, si fosse recato nel centro storico per cercare di “piazzare” il cellulare rubato, cedendolo in cambio di droga.

Il 33enne è stato rintracciato e portato in carcere, anche perché aveva commesso il reato in un orario in cui avrebbe dovuto trovarsi a casa.

L’indagine, coordinata della Procura della Repubblica, ha quindi consentito di ottenere dal Gip del Tribunale di Genova l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, provvedimento che gli è stato notificato nel carcere di Marassi dove lo stesso era in attesa dell’imminente scarcerazione per fine pena. Rimane salva la presunzione di innocenza.