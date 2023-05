Minacce al cane e cambio d'abito, i rapinatori della macelleria Dalf traditi da un disegno sulla felpa

Un disegno sulla felpa, un'intercettazione telefonica e la localizzazione dei cellulari. Così gli agenti della squadra mobile della polizia di Genova sono risaliti in poche settimane all'identità dei due autori della rapina alla macelleria Dalf di via Rossini, andata in scena il sabato prima di Pasqua, l'8 aprile, a Certosa.

Jonny Guidi, 35 anni, con precedenti per droga e rapina, stava scontando un periodo di affidamento in prova quando ha deciso di affiancarsi a Rocco Manis, 48 anni, che invece era alla sua prima rapina. La location scelta, però, Manis la conosceva bene: era stato dipendente della macelleria e sapeva esattamente dov'erano i soldi. È lui, all'alba di quel giorno, ad entrare nello spogliatoio del negozio e a dirigersi senza indugi verso la cassaforte. E mentre metteva nei borsoni il bottino da 4.600 euro, Guidi teneva sotto tiro il titolare minacciandolo: "So chi sei, sei di Bolzaneto, hai un cagnolino".

Poi la fuga con inseguimento: un dipendente reagisce e riesce ad acciuffare Manis, subito coperto dal suo complice che spara sei colpi in aria. Il lavoratore spaventato molla la presa e i proiettili, per fortuna, vanno a conficcarsi su dei cartelli stradali. I due scappano a bordo di una Fiat Cinquecento notata nelle immagini di videosorveglianza prima e dopo il colpo: “Un'autovettura compie i movimenti tipici di un sopralluogo preliminare alla rapina”, scrivono gli inquirenti. La stessa auto viene poi ripresa quasi in sosta di fronte alla macelleria. Sempre dalle telecamere si nota come alla guida ci fossero due persone e che l'abbigliamento del conducente fosse identico a quello di uno dei due rapinatori, descritto dai dipendenti della macelleria, e ripresi dal circuito di videosorveglianza interna.

Ed è stato proprio l'outfit a incastrare i malviventi. Manis indossava una canottiera gialla al momento dell'irruzione, in realtà un'escamotage per rendersi subito riconoscibile agli occhi di eventuali testimoni oculari e depistare così le indagini in seguito a un repentino cambio d'abito. "Aveva una maglia gialla", avrebbero detto le persone interrogate dalla polizia, ma il 48enne girato l'angolo avrebbe gettato lo scamiciato e messo su una felpa scura. Peccato però che questa avesse un vistoso disegno sulla schiena, ugualmente appariscente e dunque riconoscibile. Infatti, ricompare in tutte le registrazioni video.

Complice dell'arresto, probabilmente a sua insaputa, anche la compagna di Manis. Intercettata dagli inquirenti dice al telefono: “Ho visto il portafoglio pieno di soldi e mi sono detta, com’è possibile? Io non ho un cavolo nel portafoglo e lui hai tutti quei soldi, ho collegato un po' i puntini e mi è venuta in mente la rapina". A lei è intestata l'auto usata per il colpo e rimasta in tutte le immagini in possesso dell'autorità giudiziaria. Fondamentale per la risoluzione del caso anche l'esito dei tabulati telefonici che mostrano come i due uomini si trovassero nelle vicinanze della macelleria poco prima della rapina e che fossero in contatto dal giorno prima.

Sulla scorta del quadro indiziario così raccolto, e fermo restando il generale principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato, il gip Marina Orsini, su richiesta della procura, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i due indagati per la pericolosità dei soggetti e perché potrebbero reiterare i reati contestati, rapina aggravata e porto abusivo di armi in concorso tra loro.

La perquisizione domiciliare, effettuata la stessa sera del fatto, aveva fatto trovare a casa di Manis un fucile calibro 12, un fucile di precisione, entrambi con matricola abrasa, un silenziatore artigianale e numerosi proiettili. La perquisizione delegata dal pubblico ministero che ha coordinato le indagini, eseguita in occasione dell’esecuzione del provvedimento restrittivo, ha inoltre consentito di rinvenire e sequestrare le due pistole semiautomatiche, con caricatore rifornito e matricole abrase, presumibilmente utilizzate durante il colpo.