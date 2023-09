Aggressione, furto dell'Iphone e minacce di morte: rapina e paura in serata

Rapina in serata in piazza Renato Livraghi a Bolzaneto. Alle ore 21.40 di giovedì 7 settembre 2023 è stato arrestato dalla polizia un 27enne. Un cittadino ha chiamato il 112 raccontando di essere stato seguito da due sconosciuti, uno dei quali l'aveva aggredito strappandogli l'Iphone per poi scappare.

La vittima ha raccontato di aver inseguito i due malviventi e di aver raggiunto quello che gli aveva rubato il telefono, chiedendogli di restituirgli il maltolto. Ha poi spiegato che a questo punto il ladro ha reagito con violenza, cercando di colpirlo con un pugno al volto, per poi minacciarlo di morte se avesse continuato a seguirlo.

La centrale operativa ha ricevuto poco dopo una seconda chiamata in cui un testimone ha riferito di aver visto l'autore del furto salire su un autobus. I poliziotti hanno intercettato il mezzo e, grazie alle descrizioni fornite, rintracciato l’uomo trovandogli nella tasca dei pantaloncini il cellulare appena rubato. Il 27enne, su disposizione del magistrato, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima.