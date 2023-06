Finti tecnici rapinano anziani in casa: banda 'degli occhi azzurri' sgominata dalla polizia

Lo scorso 19 giugno la polizia, su delega della Procura, ha arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere P.B., C.D.C. e H.C.G. I tre sono gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso tra loro, dei reati di tentata rapina aggravata e tentato furto in abitazione ai danni di anziani.

Il provvedimento restrittivo nei confronti dei tre uomini è arrivato al termine di un'indagine coordinata dalla Procura e avviata dagli investigatori della squadra mobile dopo due tentativi di rapina effettuati lo scorso 29 novembre, il primo tra Sturla e Quarto e il secondo a San Fruttuoso.

Secondo quanto denunciato da due persone con più di 65 anni uno sconosciuto con gli occhi azzurri si era presentato alla porta fingendo di essere un tecnico del Comune. L'uomo aveva poi spruzzato sul volto delle sue vittime una sostanza tossica, che le aveva stordite, per poi rubare ori e valori. Attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza gli investigatori hanno individuato due uomini sospetti che, a bordo di uno scooter con targa clonata, si allontanavano velocemente dal luogo della rapina. Le successive verifiche hanno permesso di identificare il conducente e i suoi due complici, ritenuti responsabili di altri due episodi dalla dinamica molto simile.

Il 27 marzo 2023 il personale della quinta sezione della squadra mobile ha arrestato in flagranza di reato due degli uomini, per altre due rapine commesse a Varazze e Celle Ligure. Grazie alla perquisizione domiciliare dell'appartamento di uno degli indagati sono stati trovati i materiale utilizzati per la contraffazione delle targhe insieme a strumenti atti allo scasso, ricetrasmettitori e nebulizzatori contenenti sostanza a base di 'oleoresin capsicum' (lo spray al peperoncino, ndr), destinati appunto alla simulazione di perdite dalle tubature degli appartamenti e allo stordimento delle vittime.

Dopo l'arresto sono proseguite le indagini, che hanno permesso alla polizia di raccogliere elementi indiziari anche a carico del terzo uomo appartenente alla banda, rintracciato nel ponente genovese e arrestato. Agli altri due, già in carcere per le ultime rapine, il provvedimento relativo alle prime è stato notificato nel penitenziario.