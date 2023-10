Rapinato mentre fa benzina, 47enne riempito di botte

Ha tirato fuori il portafogli per inserire le banconote nel self service del distributore di benzina, ma non ha fatto in tempo a selezionare la pompa che è stato sorpreso alle spalle da tre uomini che lo hanno riempito di botte e lasciato a terra. Erano le 4.30 circa del mattino.

L'automobilista inizialmente ha cercato di reagire all'aggressione ma essendo tre contro uno ha dovuto arrendersi e consegnare i soldi ai malviventi che si sono allontanati a piedi.

Il 47enne ha poi chiamato il 112 dal suo cellulare, in suo soccorso sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza della Croce Verde di Sestri che lo ha ricoverato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Sono in corso le indagini per risalire ai banditi, i militari hanno anche sequestrato le immagini di videosorveglianza del distributore in cui si vede la sequenza dell'aggressione e da dove contano di poter identificare i volti dei rapinatori.