Due rapine nella notte, indaga la polizia

Doppia rapina nella notte a Genova, tra Castelletto e San Teodoro, in entrambi i casi indaga la polizia. Lo riferisce l'Ansa.

La prima è avvenuta in via Buozzi, un 15enne ha raccontato di essere stato avvicinato da un altro giovane e di avergli consegnato telefono e portafoglio dopo essere stato minacciato con un coltello.

Il secondo caso è invece avvenuto in corso Magenta. Un 22enne è stato preso a pugni da due uomini, descritti come nordafricani, che gli hanno portato via una sacca contenente chiavi e indumenti. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza della Croce Verde Genovese.