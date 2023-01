Dopo la rapina evade dai domiciliari, aggredisce gli agenti e spacca un finestrino

È iniziato tutto con un tentativo di rubare vini e liquori all’interno del supermercato Coop di Piccapietra: il ladro è stato arrestato dagli uomini del Nucleo reati predatori, ma poi, non contento, è evaso dai domiciliari. Nuovamente bloccato, questa volta ha dato in escandescenze, frantumando un vetro dell’auto della polizia locale e finendo conseguentemente agli arresti per rapina impropria, evasione, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento.

È accaduto tutto tra il 6 e il 7 gennaio: l’uomo, un 30enne di nazionalità italiana, tossicodipendente e con numerosi precedenti penali, la sera dell’Epifania ha tentato di rubare dalla Coop in largo delle Fucine alcune bottiglie di liquori e vino; bloccato dalle guardie giurate ha tentato di fuggire ed è stato fermato da una pattuglia del Nucleo reati predatori della polizia locale. In attesa della convalida dell’arresto è stato sottoposto ai domiciliari, ma la mattina seguente, quando la pattuglia si è recata a casa dell’uomo per condurlo in Tribunale, ha scoperto che il trentenne era scappato, rendendosi irreperibile.

Sono così iniziate le ricerche tra i vicoli del centro storico: l’uomo è stato riconosciuto dagli agenti in piazza De Ferrari e nuovamente bloccato, non senza porre resistenza agli agenti che sono stati aggrediti e minacciati. Il 30enne, mentre dava in escandescenze, ha spaccato anche il vetro dell’auto di una delle pattuglie intervenute sul posto.

In tribunale è stato convalidato l’arresto e, per quanto riguarda il reato di rapina impropria, gli è stato disposto il divieto di allontanamento dall’abitazione; per l’episodio in piazza de Ferrari, invece, è stato denunciato a piede libero per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento.

"Il lavoro della Polizia locale è ancora una volta motivo d’orgoglio per tutta la città - commenta l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Sergio Gambino -. I risultati, che raggiungiamo ogni giorno e tutti gli obiettivi traguardati, sono il frutto di un importante lavoro di squadra. Gli uomini e le donne del comando riescono a lavorare coniugando l’aspetto personale con i doveri della divisa e i risultati eccezionali raggiunti dimostrano la loro grandissima professionalità e competenza, nell’affrontare più temi, dalla tutela ambientale, agli atti di polizia giudiziaria passando per gli arresti, le indagini e i controlli, il tutto senza dimenticare la prevenzione. Il mio invito è quello di continuare a lavorare in questa direzione tenendo sempre presente l’importante aspetto del legame con il territorio e con i cittadini".