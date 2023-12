Giovane minacciato con un coltello e rapinato in strada

Ancora una rapina in strada a Genova. Dopo gli episodi degli ultimi giorni, una coppia minacciata con una pistola a Sestri Ponente, una ragazza presa a pugni per pochi spiccioli a Voltri e un anziano narcotizzato e derubato a Multedo, questa volta la violenza si è scatenata ad Albaro, in via Righetti.

Un ragazzo è stato avvicinato nella notte da uno sconosciuto armato di coltello che l'ha minacciato per farsi consegnare il portafoglio. Il giovane, spaventato, ha consegnato il denaro che aveva in tasca, 20 euro, e il rapinatore è poi scappato.

La vittima della rapina è poi tornata a casa e ha chiamato le forze dell'ordine. La polizia è intervenuta nella zona, ma le ricerche hanno dato esito negativo.