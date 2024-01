Aggressione e rapina sul bus: tre giovani nei guai

I carabinieri hanno denunciato tre giovani tunisini, due dei quali minorenni, per rapina aggravata in concorso e lesioni personali ai danni

di una 47enne genovese.

L'uomo si trovava a bordo di un autobus nella zona di Borgoratti ed è stato aggredito dai tre ragazzi, che gli hanno rubato un bracciale e sono poi scappati. L'allarme è stato lanciato immediatamente e i militari sono intervenuti in maniera tempestiva sul posto. I tre rapinatori sono stati rintracciati poco lontano e riaffidati alla comunità nella quale sono ospitati. Un'altra aggressione è avvenuta a Cornigliano, nei pressi dei giardini. Un 30enne è stato derubato e uno dei responsabili è stato rintracciato e denunciato (a questo link l'articolo).

Nelle ultime ore i carabinieri hanno anche denunciato, a Molassana, una genovese di 40 anni per aver danneggiato alcune auto in sosta con l’utilizzo di un attrezzo contundente e un'italiana di 22 anni per aver occupato abusivamente un’abitazione.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp