Barista aggredito e rapinato da due clienti ubriachi

Dopo una settimana di lavoro, finalmente si stava avvicinando la tanto agognata ora di chiusura. Ma all'interno del bar in piazza Palermo alla Foce c'erano ancora due clienti. Sono le 20 di sabato 10 settembre e i due sono lì già da qualche tempo a bere alcolici. Quando il titolare fa loro presente che il locale è in chiusura, i due non reagiscono bene.

In breve dalle minacce sono passati ai fatti, aggredendo il gestore del locale. I due malviventi hanno afferrato alcune banconote presenti all'interno della cassa e una busta con dentro chiavi e documenti, ma la saracinesca del bar era ormai chiusa. Al ché hanno abbandonato il denaro per guadagnarsi la fuga, portando via solo la busta, che però non conteneva soldi.

Alle 20.52 è arrivata la chiamata al 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Bianca. Allertata anche la polizia di Stato, che è intervenuta con alcune volanti. I due malviventi però si erano già allontanati. Il ferito è stato medicato sul posto. Indagini in corso.