Minaccia negoziante con un coltello, poi tenta di rubare la pistola a un carabiniere

Nella mattinata di giovedì 30 luglio 2020 i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova sono intervenuti in via Rolando a Sampierdarena, in seguito alla richiesta di un negoziante di ortofrutta.

L'uomo ha segnalato di aver subito l'aggressione di un soggetto, che poco prima aveva tentato di rubare con violenza una cassetta di frutta e il telefono del negoziante, minacciandolo con un coltello da cucina, trovato all'interno dello stesso negozio.

L'aggressore è stato individuato e bloccato dai militari dell'Arma; nel corso dell'intervento il soggetto ha opposto attiva resistenza, mordendo a un braccio un carabiniere e tentando di estrarre dalla fondina del collega la pistola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il soggetto, un 45enne genovese con precedenti di polizia, tuttora sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati in materia di violenza di genere, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi. Dovrà rispondere dei reati di lesioni personali, evasione, resistenza a pubblico ufficiale e rapina impropria.