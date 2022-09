Sangue nel centro storico, albergatore accoltellato e rapinato

Rapina finita nel sangue nella notte, nel centro storico, dove il titolare dell'hotel Royal è stato accoltellato da un 23enne genovese che voleva portargli via contanti e cellulare.

L'aggressione è avvenuta intorno a mezzanotte in via Pre' nella reception del locale dove l'uomo, di origini pakistane, è stato ferito con una lama. I fendenti hanno raggiunto la vittima al collo e alla testa, con il rapinatore che, dopo avergli sottratto lo smartphone e dei soldi, è fuggito mentre l'albergatore ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova. e l'ambulanza. Il ferito, rimasto cosciente e in condizioni non gravi è stato soccorso dai sanitari che lo hanno medicato e poi trasportato in pronto soccorso dove non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo i militari sono partiti a caccia del 23enne che è stato trovato poco distante dall'albergo e arrestato con l'accusa di rapina e aggressione aggravata.