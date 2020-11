Zone rosse e arrivi dalla seconde case: a Rapallo scatta il posto di blocco

Scattano i posti di blocco in riviera per bloccare eventuali ingressi in Liguria da persone residenti in regioni in zona rossa.

L’ora X per gli spostamenti è infatti scattata alle 22 di giovedì, orario in cui è entrato in vigore il coprifuoco: con l’entrata in vigore, alla mezzanotte, dei provvedimenti previsti dal nuovo dpcm, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e Calabria sono entrate di fatto in lockdown, con divieto di lasciare il proprio comune di residenza. E se molti proprietari di seconde case nelle riviere liguri - tantissimi i lombardi e i piemontesi - si sono mossi per tempo, arrivando entro il termine stabilito, il timore è che qualcuno possa decidere di spostarsi anche in lockdown.

Proprio per questo motivo a Rapallo, venerdì mattina, all’uscita del casello della A12 sono comparse alcune pattuglie della Municipale per controllare gli arrivi.

«La finalità è quella di monitorare eventuali flussi in uscita dalle "zone rosse", circoscritte a seguito dell'ultimo dpcm entrato in vigore oggi», ha spiegato Bagnasco.

Non dappertutto, però, è "guerra" ai villeggianti. Nella giornata di giovedì il sindaco di Santa Margherita Ligure aveva definito risorse potenziali le persone in arrivo dalle zone rosse, proprietarie di seconde case, a patto che arrivassero in Liguria lecitamente, rispettando la normativa. Si tratta, infatti, di persone che usufruendo di bar, ristoranti (aperti sino alle 18) e negozi contribuiscono a far girare l’economia di cittadine che vivono soprattutto di turismo, e che in estate non sono certamente riuscite a recuperare quanto perso in un lockdown che ha di fatto cancellato le feste di Pasqua e i ponti.

Il Comune di Santa Margherita ha addirittura voluto incentivare lo smart working “in riva al mare”, vista l’alta percentuale di proprietari di seconde case che hanno scelto la riviera come base per lavorare e vivere: a loro, il Comune ha messo a disposizione una sala attrezzata, con postazioni e collegamenti internet, usufruibile (con le modalità che verranno individuate) per chi ne farà richiesta.

«Santa Margherita Ligure, che siano abitazioni principali, seconde case, aree attrezzate o altro - avevano spiegato l’assessore Beatrice Tassara e la consigliera Arianna Sturlese - ha le potenzialità per proporsi come un luogo privilegiato dove poter lavorare, per la qualità della vita, per i panorami, il clima e i servizi che offre».

Non tutti, d’altronde, arrivano necessariamente in Liguria in maniera non lecita. Chi ha la residenza in Liguria può legittimamente spostarsi, con la consapevolezza però che il rientro nella regione in zona rossa non potrà avvenire se non a lockdown terminato.