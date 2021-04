Minaccia la moglie con un coltello, gli aveva impedito di videochiamare l'amante

In seguito a una vacanza il marito aveva cominciato una relazione a distanza con una donna più giovane. Da allora l’uomo aveva iniziato a ubriacarsi e a maltrattare la moglie, che non si era però rivolta alle forze dell'ordine

Un 38enne di origini ecuadoriane è stato denunciato dalla Polizia a Rapallo per aver minacciato con un coltello la moglie che cercava di impedirgli di videochiamare l’amante.

Una volante del commissariato di Rapallo è intervenuta intorno alle 21.30 in seguito alla telefonata di un ragazzo che diceva che il compagno della madre, al culmine di una lite, l’aveva minacciata con un coltello.

Giunti sul posto gli agenti hanno ascoltato le testimonianze della donna e dei figli dalle quali sono emersi alcuni particolari che hanno evidenziato una situazione di tensione tra le mura domestiche, che si trascinava da diverso tempo.

In seguito a una vacanza in Ecuador, infatti, il marito della donna aveva cominciato una relazione a distanza con una donna più giovane. Da allora l’uomo aveva iniziato a ubriacarsi e a litigare con la moglie per questioni di gelosia. In un’occasione l’aveva colpita alla schiena con un pugno, mentre lo scorso marzo le aveva stretto le mani attorno al collo: la donna non si era però rivolta alle forze dell'ordine denunciando l'accaduto.

Ieri sera l’uomo si è presentato di nuovo ubriaco e quando la moglie gli ha impedito di videochiamare l’amante in sua presenza, lui ha iniziato a urlare insultandola, poi ha minacciato i figli di lei, che avevano cercato di difendere la madre. Infine ha afferrato un coltello da cucina per aggredire la donna che è fuggita sul pianerottolo.

Il 38enne è stato quindi denunciato per maltrattamenti familiari, poi ha lasciato spontaneamente la casa coniugale consegnando le chiavi alla moglie.