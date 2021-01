Ubriaco in moto la notte di Capodanno, non si ferma all’alt: 17enne denunciato e sanzionato

Inizio anno decisamente movimentato per un giovane di 17 anni che, pochi minuti dopo la mezzanotte del primo gennaio, è stato fermato a bordo di una moto ubriaco dalla polizia e ha provato a fuggire.

È successo a Rapallo: il ragazzo è stato notato dai poliziotti del commissariato e subito invitato a fermarsi, e nel tentativo di fuggire ha preso il controllo della moto finendo a terra.

Gli agenti lo hanno raggiunto, trovandolo fortunatamente senza gravi ferite ma ricevendo in cambio calci e spintoni sferrati per cercare di scappare. Sottoposto all’alcol test, il 17enne è risultato avere un tasso alcolometro di 2 grammi per litro. Denunciato per guida in stato di ebbrezza, inosservanza dell’alt e resistenza a pubblico ufficiale, è stato anche sanzionato per inosservanza delle norme anti covid.