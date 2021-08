Rapallo, tubo rotto nella notte e sottopasso allagato

Poco dopo le 22.30 di ieri sera, mercoledì 25 agosto 2021, si è rotta una grossa tubazione idrica a Rapallo, tra il sottopasso di via Betti e l’intersezione di via Bolzano, causando la fuoriuscita di una grossa quantità d'acqua.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell'Iren che hanno lavorato nel corso della notte per far tornare la situazione alla normalità. Molte abitazioni sono rimaste senza acqua, la situazione dovrebbe tornare alla normalità in mattinata.

La galleria di via Betti e via Bolzano è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare.