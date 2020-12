Prima lo imbroglia e gli ruba bancomat e smartphone, poi spende 1500 euro

Una 54enne di origini cubane e residente a Rapallo è stata denunciata, al termine di indagini, dai Carabinieri.

Lo scorso mese di agosto un uomo, anche lui residente a Rapallo, si era rivolto alle forze dell'ordine denunciando di essere stato truffato. Grazie alla visione dei delle immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza i militari hanno identificato e denunciato a piede libero per “indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento e furto” la 54 enne.

Dopo aver imbrogliato la vittima era riuscita a rubargli lo smartphone e il bancomat, utilizzato per fare acquisti in diversi negozi per un importo totale di 1500 euro.