Anziano di 84 anni truffato e preso a calci: due giovani arrestati

Due italiani di 22 e 26 anni, entrambi con precedenti, sono stati arrestati a Rapallo dai Carabinieri, avevano tentato di truffare un uomo di 84 anni. I due avevano contattato l'anziano al telefono e gli avevano chiesto del denaro, sarebbe servito per evitare al figlio di finire in carcere dopo aver causato un incidente con feriti. Uno dei due aveva raccontato di essere un maresciallo dei carabinieri, l'altro si era spacciato per avvocato.

Uno dei due, facendo finta di essere un collaboratore dell'avvocato, ha poi bussato alla porta e si è fatto consegnare quattromila euro. All'anziano è sorto qualche dubbio e ha provato a bloccarlo prima che uscisse, il truffatore l'ha così colpito con un calcio per divincolarsi e fuggire.

Dopo la denuncia sono partite le indagini dei carabinieri della stazione di Rapallo, attraverso le quali i due truffatori sono stati identificati e rintracciati in un paese limitrofo, a bordo dell'auto che avevano utilizzato per recarsi sotto casa dell'anziano e truffarlo. Oltre al denaro sottratto i militari hanno trovato anche monili in oro appartenenti a una donna di 83 anni che aveva subito una truffa simile nei giorni precedenti.

