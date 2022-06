Rapallo, dopo il forte temporale manca il gas in alcune zone

Dopo il forte temporale che si è scatenato su Rapallo martedì sera, ancora mercoledì mattina si segnala la mancanza di gas in alcune zone adiacenti a via Betti. "Italgas - dice il sindaco Carlo Bagnasco - è sul posto per il ripristino di alcune componentistiche danneggiate".

Una precipitazione breve ma molto intensa, quella che ha colpito la cittadina intorno alle 20,30, tanto da creare alcune criticità soprattutto sulle alture: il sindaco aveva raccomandato - in queste notti di novena - la massima attenzione nel percorrere la strada verso il santuario di Nostra Signora di Montallegro. Personale del comune e delle forze dell'ordine ieri sera hanno monitorato la situazione per ripristinare le difficoltà.

Nel corso della notte è stata segnalata anche una disalimentazione diffusa su Rapallo.