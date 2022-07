Rapallo: nuove telecamere per la sicurezza

Nuove postazioni di videosorveglianza a Rapallo. Lo ha annunciato il sindaco Carlo Bagnasco attraverso i propri canali social.

"Al via l’efficientamento e l’implementazione del sistema di videosorveglianza comunale, per una Rapallo sempre più sicura - afferma il primo cittadino - la Giunta comunale ha appena approvato una delibera che avvia l’iter per attuare un duplice intervento di fondamentale importanza per la sicurezza urbana".

"In primo luogo - spiega Bagnasco - verranno aggiornati o sostituiti i dispositivi attualmente in funzione sul territorio. Verranno inoltre installate 8 nuove postazioni di videosorveglianza e 5 postazioni di controllo in aree attualmente non coperte dal servizio. Per concludere, verrà implementata una piattaforma di trasmissione dei dati che permetterà la fruizione delle immagini a tutte le forze di polizia. Il sistema di videosorveglianza cittadino si è infatti sempre dimostrato un validissimo supporto per le risoluzioni delle indagini. Ringrazio - conclude il sindaco - per il consueto, ottimo lavoro svolto, l’assessore alla polizia municipale Franco Parodi, il comandante Marco Delpero e gli uffici comunali".