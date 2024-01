Rapallo: una statua dedicata al cane, simbolo degli animali d'affezione

A Rapallo è stata inaugurata una statua dedicata agli amici a quattro zampe, raffigura un meticcio 'Ciccio' ed è stata donata alla città dalla famiglia Scandroglio.

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, presente all'inaugurazione insieme al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e al donatore, l'ex deputato Michele Scandroglio, ha spiegato: "Ogni animale è un amico che collabora senza nulla pretendere, a migliorare la vita della nostra comunità. Gli animali di affezione sono stabilmente una componente delle vita quotidiana di migliaia di persone, che traggono da tale compagnia, innumerevoli benefici in primis il sollievo dalla solitudine. Non si possono dimenticare le innumerevoli valenze mediche degli amici animali: è largamente dimostrata la loro utilità nella ricerca delle malattie oncologiche, la pet terapy, gli animali della protezione civile, cani salva vita nei casi di ricerca di persone sepolte da macerie di terremoti, i cani da valanga e quelli di salvataggio in mare, i cani che in operazioni militari, sono impegnati in azioni di sminamento e infine i cani delle Forze dell’Ordine che adempiono a molteplici funzioni di supporto alla attività di prevenzione e contrasto alla criminalità".

"A tutti queste magnifiche creature - ha concluso il sindaco Bagnasco - è dedicata la statua che l'amministrazione comunale, da sempre amica degli animali, ha acconsentito di allocare in città, in piazza delle Nazioni a Rapallo".

