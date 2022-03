Rapallo, Tosi: "Il pronto soccorso non riaprirà"

"Il centro destra regionale, che poi amministra anche Rapallo, non riaprirà mai più il punto di primo intervento della città". Così Fabio Tosi (Movimento 5 Stelle), che, durante la seduta mattutina del consiglio regionale di martedì 8 marzo 2022, ha presentato un'interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quando verrà riabilitato il punto di primo intervento all'ospedale di Rapallo.

Tosi ha rilevato che il punto di primo intervento è stato chiuso nel marzo 2020 a causa della pandemia da covid-19 e che successivamente questi spazi sono stati destinati ad hub vaccinale, ma che nelle ultime settimane le somministrazioni di vaccini covid-19 sono in diminuzione.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha spiegato che il piano di riorganizzazione dell'assistenza sociosanitaria ospedaliera e territoriale in via di redazione, "presso l'ospedale di Rapallo prevede anche un'assistenza sanitaria di tipo ambulatoriale per problematiche cliniche di bassa complessità e questo consentirà di alleggerire il flusso di attività al pronto soccorso di Lavagna. Questa realizzazione - ha aggiunto Toti - prevede tempi tecnici che consentano alla fine della pandemia lo spostamento delle attuali attività in altre sedi e l'attivazione, per quanto riguarda risorse, logistica e organizzazione, dei percorsi operativi".