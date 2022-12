Rapallo, parcheggi gratuiti durante le festività natalizie

Parcheggi gratis a Rapallo in alcuni giorni delle festività natalizie: sabato 24, venerdì 30 e sabato 31 dicembre per tutta la giornata non si pagherà il parcheggio.

Su tutto il territorio comunale è stata infatti prevista la sospensione dei servizi di sosta a pagamento.

"Ecco uno dei regali del Comune di Rapallo per concittadini e ospiti - dichiara il sindaco Carlo Bagnasco - Siamo sicuri che possa essere un servizio utile per tutti coloro che visiteranno la nostra Città in occasione delle festività natalizie, per il quale desidero ringraziare l’assessore alla viabilità Franco Parodi, il consigliere al commercio Giorgio Tasso il comandante della Polizia Municipale Marco Delpero e la società concessionaria SIS parking service system".