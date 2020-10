Rapallo flagellata dal vento, auto finisce in mare

Molto spavento ma fortunatamente nessun ferito a Rapallo quando, al porto, un’auto è finita in mare.

L’incidente è avvenuto nel pieno della serata di allerta rossa, che a Rapallo si è tradotta non tanto nella pioggia quando in raffiche di vento fortissime e in una mareggiata, con frane e cedimenti sulle alture.

Il proprietario dell’auto, una Fiat Panda, è arrivato al porto proprio per controllare gli ormeggi di un’imbarcazione, ma non ha tirato completamente il freno a mano e l’auto è finita in mare, sospinta dalle fortissime raffiche di vento. Sul posto i Vigili del fuoco per il recupero, con il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, che ha controllato l’intera operazione.