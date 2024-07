Poliziotto fuori servizio salva un 13enne che cerca di lanciarsi dalle scale

Intervento decisivo di un poliziotto fuori servizio per soccorrere un ragazzino di 13 anni con problemi psicologici che stava cercando di lanciarsi dalle scale. È successo a Rapallo giovedì 11 luglio 2024, intorno alle ore 23.

L'agente del commissariato locale era uscito di casa per andare al lavoro per il turno di notte, ha sentito delle urla provenienti da una palazzina ed è entrato per capire cosa stesse succedendo. Ha visto il 13enne, in forte stato di agitazione e in preda a una crisi di nervi, mentre tentava di divincolarsi dalla presa della madre e di un amico della stessa, col chiaro intento di lanciarsi dalle scale.

L’agente, dopo essersi immediatamente qualificato, è intervenuto in soccorso della donna riuscendo a bloccare il giovane. Successivamente ha poi chiamato il 112 e, nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza, ha instaurato un rapporto amichevole con il 13enne riuscendo così ha calmarlo e tranquillizzarlo. Il ragazzino è stato successivamente trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Gaslini per gli accertamenti del caso.

