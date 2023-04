"Basta chiedermi i soldi, non li ho", entra in casa del creditore e rapina il padre

Aveva un debito con un connazionale e, stufo del pressing del creditore, gli è entrato in casa per picchiarlo. Protagonista dell'episodio, avvenuto a Rapallo, un 35enne originario dell'Egitto denunciato a piede libero dai carabinieri per minaccia, violazione domicilio, rapina e lesioni personali. L'uomo aveva anche dei precedenti.

Tutto è iniziato con il prestito di una somma cospicua da parte di un 23enne egiziano al 35enne, che non ha poi restituito il denaro. A questo punto il più giovane dei due ha cominciato a reclamare e a richiedere quanto dovuto, senza fortuna.

Il debitore, stufo delle richieste, si è introdotto nell'abitazione per mettere a tacere il creditore. Al posto del ragazzo ha però trovato il padre, un 54enne, che è stato aggredito, picchiato, minacciato e anche derubato di un orologio di valore e di 600 euro di denaro contante. L'uomo ha riportato lesioni guaribili in 17 giorni, sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato a piede libero il 35enne.