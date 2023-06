Pronto soccorso dell'ospedale di Rapallo, Tosi: "Tramonta richiesta di deroga"

"Lunedì 5 giugno 2023 in II Commissione Sanità sono stati auditi gli apicali delle Asl liguri. Confermato, purtroppo, che non è stata richiesta la deroga per il Punto di primo intervento dell'ospedale di Rapallo - dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi commentando i lavori della II Commissione Sanità -, cosa che invece è stata fatta per Albenga e Cairo Montenotte. Auspico, come ho dichiarato anche in Commissione, che a questo punto sia ampliata il più possibile l'attività della Casa di Comunità: al momento siamo ancora alla fase dei test che prevedono, nel plesso ospedaliero, un medico di medicina generale nella sola giornata di sabato".

"Non possiamo più permetterci di sovraccaricare il pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna - prosegue Tosi - e di conseguenza aumentare la mole di lavoro per il personale di quel reparto. Questa mia dichiarazione si fonda sui numeri: a fronte di una popolazione di circa 140mila residenti, il Tigullio passa a una popolazione di 350mila nei mesi estivi, con punte di 400mila nei momenti di massimo picco turistico. Le criticità legate a questi numeri sono state esposte al dottor Orlandini dell'Asl4 e le mie preoccupazioni sono state condivise anche dal collega Cianci della Lista Toti".

"Resta poi ancora critica la situazione del secondo piano dell'ospedale di Rapallo: mi è stato riferito che si andrà ad aumentare l'attività di elezione, vale a dire la convenzione con il Galliera sull'attività protesica. Speriamo vivamente che tutto il secondo piano entri in funzione a pieno regime, perché così non è da quando l'ospedale è stato inaugurato, cioè nel 2010".