"Qui non la possiamo operare", disservizi all'ospedale di Rapallo

"Ennesima notizia di disservizi all'ospedale di Rapallo". Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, che, nella mattinata di mercoledì 27 aprile ha ricevuto la segnalazione di una famiglia residente nel Tigullio, che, a causa dell'indisponibilità di anestesisti al nosocomio rapallese, dovrà rifare tutto l’iter per sperare in un intervento a lungo atteso.

"Mancano gli anestesisti - attacca Tosi - e dunque anche una normalissima operazione alla mano non può essere eseguita. A rivelarlo, una concittadina che si è sentita dire che affinché suo marito possa essere operato, si devono rivolgere all'Asl3 genovese, sperando che al Galliera o al San Martino non vi siano liste di attese lunghissime".

"Se questo è il Restart, annunciato in pompa magna dall'assessore alla Sanità - prosegue Tosi -, non osiamo immaginare cosa possa accadere in tempi normali. I cittadini insomma devono farsene una ragione in nome di quale visione politica? Di certo, c'è che di fronte a questi disservizi molti residenti del Tigullio saranno costretti a rimandare le cure che aspettano da tempo o a rivolgersi ad altre Asl o, peggio ancora, ad altre Regioni. E noi continueremo a pagare i danni causati da una mala gestione sanitaria, con una mobilità passiva inesorabilmente destinata a salire. Questa situazione è inaccettabile".