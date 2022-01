Pipì dei cani, obbligo della bottiglietta d'acqua in arrivo a Rapallo

Come già avviene in diversi comuni della Liguria anche a Rapallo scatterà presto l'obbligo di bottiglietta per pulire le deiezioni canine. Lo ha annunciato sui social il sindaco Carlo Bagnasco.

"Una città è efficiente anche grazie a piccoli ma significativi gesti di civile convivenza - sottolinea il primo cittadino di Rapallo - di concerto con il neo comandante Marco Delpero, nei prossimi giorni verrà emessa un'ordinanza per disincentivare il fenomeno della mancata raccolta delle deiezioni canine".

"Per moltissimi padroni di amici a quattro zampe che rispettano la cura e il decoro urbano infatti, altrettanti dimostrano mancanza di senso civico. L'ordinanza - spiega Bagnasco - supportata da numerosi controlli, indicherà l'obbligo di dotarsi, oltre al sacchettino, anche di una bottiglietta d'acqua per pulire le deiezioni da strade e marciapiedi. Rapallo ama gli animali ma ama anche la pulizia".