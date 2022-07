Operaio precipita dalle impalcature: ricoverato in codice rosso

Ancora un infortunio sul lavoro in un cantiere edile.

Un operaio di 60 anni è precipitato da un ponteggio a Rapallo, in via Ferretto, e ha riportato diversi traumi. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri e gli ispettori dell'Asl territoriale.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza e l'automedica che ha prestato i primi soccorsi all'uomo. La centrale del 118 ha anche richiesto l'intervento dell'elicottero per trasportare in codice rosso l'operaio al San Martino.

Proprio ieri la Fillea (Federazione italiana dei lavoratori del legno, dell'edilizia, delle industrie affini ed estrattive) ha diffuso un comunicato per chiedere di diminuire i ritmi sopra i 35 gradi. Per il sindacato, l'emergenza caldo è un pericolo che impatta sul tema sicurezza e che non va assolutamente sottovalutato.

"Sopra la soglia dei 35 gradi - dice la legge - bisogna ridurre con pause, specie nelle gallerie, o sospendere i lavori attivando la cosiddetta cassa integrazione per eventi atmosferici come nel caso di pioggia. Vanno adottate tutte le misure a disposizione quali acqua fresca potabile, sali minerali e spazi idonei freschi dove poter rifiatare e consumare il pasto".