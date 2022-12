Nuove telecamere per la sicurezza a Rapallo, le vie coinvolte

Nuove telecamere per la sicurezza nel comune di Rapallo, il sindaco Carlo Bagnasco ha annunciato le novità in arrivo spiegando anche quali vie della città saranno coinvolte da lavori di potenziamento o nuove installazioni.

"La sicurezza del territorio cittadino e dei suoi abitanti è una delle nostre priorità - dichiara Bagnasco - per questo motivo, di recente, è stata approvata la pratica che, a partire dai primi mesi del 2023, prevede significativi interventi di efficientamento ed implementazione del sistema di videosorveglianza comunale".

Nel dettaglio verranno rinnovati, con telecamere di ultima generazione, gli impianti presso il porto turistico, via Betti, via Boccoleri, piazza Cavour, piazza Cile, via Montebello, largo Moro, piazza Molfino, piazza delle Nazioni, piazza IV novembre, piazza Canepa e Sant’Anna. Verranno invece installate ulteriori nuove postazioni in via Avenaggi, via Sanpietro, via Mameli, piazza Venezia, via Torino, giardini de Martino e piazzale Primi.

Tutti gli impianti saranno connessi ad una rete di trasmissione affinchè sia consentito l’accesso al sistema a tutte le forze di polizia. "Le immagini - ha concluso il sindaco - sono infatti uno strumento aggiuntivo particolarmente prezioso a supporto delle attività investigative e già da tempo permettono alle forze dell’ordine di individuare i colpevoli di diversi reati sull’intero territorio. Ringrazio sin d’ora l’assessore alla viabilità e sicurezza Franco Parodi, il comandante della polizia municipale Marco Delpero e i suoi uffici per l’importante lavoro svolto".