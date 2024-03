Continue telefonate all'ex moglie per chiedere soldi e minacciarla di morte, arrestato

Gli agenti del commissariato di Rapallo hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, un 70enne già gravato dalla misura dell'allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento all'ex moglie, con applicazione del braccialetto elettronico, dopo una lunga storia di maltrattamenti e violenze fisiche.

L'uomo, pochi giorni fa, ha contattato telefonicamente e ripetutamente la donna, minacciandola di morte e pretendendo da lei del denaro. La stessa, spaventata, si è rivolta alla polizia, denunciando quanto accaduto.

Gli agenti del commissariato di Rapallo intervenuti hanno così appreso che il 70enne aveva per l'ennesima volta trasgredito le misure in atto, valutando il fatto, seppur relativo alla sola violazione del divieto di comunicare con la persona offesa, come sintomo di aggravata pericolosità. Per questo motivo hanno prontamente avvisato il pm, che, a sua volta, ha chiesto e ottenuto dal tribunale di Genova la custodia cautelare in carcere.

Nel pomeriggio di venerdì 8 marzo 2024 i poliziotti di Rapallo hanno eseguito l'ordinanza e portato il 70enne in carcere a Marassi.