Coltellate al viso e alla gola dopo una lite in casa

Un 25enne di Rapallo è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personale aggravate.

Il giovane, noto per alcuni precedenti, ha litigato per futili motivi con un conoscente, 35enne, all'interno della propria abitazione. Dopo aver afferrato un coltello da cucina l'ha quindi colpito al volto e alla gola.

Immediata la richiesta di aiuto, a Rapallo sono intervenuti i sanitari che dopo aver prestato i primi soccorsi hanno portato il 35enne all'ospedale San Martino di Genova, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Per il 25enne è invece scattata la denuncia.