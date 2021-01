Rapallo, presentati i lavori di messa in sicurezza del porto

Nella mattinata di giovedì 7 gennaio 2021 sono stati presentati i lavori di messa in sicurezza del porto turistico di Rapallo, danneggiato dalla mareggiata di fine ottobre 2018. All'incontro hanno partecipato il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e Davide Bizzi, amministratore delegato della società ausiliaria che farà da garante alla realizzazione delle opere.

«Dopo la mareggiata che ha colpito tutta la costa del Tigullio, il porto turistico di Rapallo è pronto a rinascere - ha dichiarato il presidente della Regione -. Oggi parte la bonifica che permetterà l’inizio dei lavori e grazie a un investimento di 10 milioni di fondi di Protezione Civile e alla collaborazione tra pubblico e privato, il porto verrà completamente ricostruito e restituiremo ai cittadini una diga nuova e più sicura».

«Oggi - prosegue Toti -, nonostante le difficoltà legate alla pandemia e all’imponente campagna vaccinale che stiamo portando avanti, programmiamo un pezzo importante del futuro del nostro territorio, con due parole chiave: responsabilità e coraggio. Il Paese si cambia con decisioni vere e azioni concrete. In Liguria lo stiamo facendo».

L'importo dei lavori è di 38 milioni di euro e l'opera principale è il rifacimento della diga portuale in modo da mettere in sicurezza l'abitato. «La pratica è senza dubbio la più complessa che l'amministrazione comunale abbia affrontato tra il primo e il secondo quinquennio di mandato - ha dichiarato il sindaco Bagnasco -. Oltre alla parte imprenditoriale, ringrazio i legali e gli uffici del Comune che hanno seguito alacremente la pratica, la maggioranza consiliare che mi ha supportato nel seguire questo iter particolarmente complesso e Regione Liguria, che ha dato grande supporto per portare avanti l’iter nonostante il momento particolarmente difficile».