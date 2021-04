Rapallo, lastra di alluminio precipita da un viadotto dell'autostrada e colpisce un'auto

Fortunatamente, all’interno e in prossimità del mezzo non era presente nessuno. Il sindaco Bagnasco: «Oggi abbiamo sfiorato la tragedia. Non si può più andare avanti così»

«Oggi abbiamo sfiorato la tragedia. Non si può più andare avanti così». Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha espresso la propria indignazione per quanto accaduto stamattina nella parte a monte di via Betti, dove una piastra di alluminio, staccandosi dal viadotto autostradale, dopo una caduta di decine di metri ha finito per colpire un’automobile in sosta in un’area privata. Fortunatamente, all’interno e in prossimità del mezzo non era presente nessuno.

Sul posto, oltre alla Polizia Municipale rapallese, sono immediatamente accorsi le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per accertare l’accaduto e per verificare la sussistenza di eventuali altre situazioni di pericolo. Il materiale caduto dal viadotto è stato posto sotto sequestro.

«Se la lastra avesse colpito una persona - ha aggiunto il sindaco di Rapallo - sarebbe probabilmente successo il peggio, mi vengono i brividi al solo pensiero, abbiamo già potuto constatare, purtroppo nel peggiore dei modi, cosa succede quando si sottovalutano situazioni potenzialmente critiche. Il viadotto sovrasta una strada piuttosto trafficata nonché diverse abitazioni, i cui inquilini hanno già manifestato a più riprese la propria preoccupazione a fronte della caduta di calcinacci. Abbiamo ancora tutti negli occhi e nel cuore quanto accaduto a Genova il 14 agosto 2018. Vogliamo davvero aspettare che succeda di nuovo qualcosa di molto grave?».

«In attesa delle verifiche e delle perizie a seguito dell’episodio di questa mattina - ha concluso Bagnasco - , l'amministrazione comunale sta valutando la possibilità di intraprendere eventuali azioni legali».