Tragedia a Rapallo: uomo muore travolto da un treno

Traffico ferroviario sospeso in prossimità di Rapallo alle ore 9.30 per l’investimento mortale di una persona: attivati i bus sostitutivi per il trasporto regionale fra Santa Margherita Ligure e Sestri Levante intorno alle 10

Dalle ore 12.45 sulla linea Genova-Roma il traffico ferroviario, precedentemente sospeso in prossimità di Rapallo per l’investimento mortale di una persona da parte di un treno, è in graduale ripresa dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute sul luogo dell'incidente.

Si registrano rallentamenti medi di 30 minuti con punte fino a 100 minuti per un convoglio a lunga percorrenza, due Intercity e nove Regionali. Tra gli effetti anche un Intercity limitato e quattro Regionali cancellati.

Il traffico ferroviario era stato sospeso intorno alle 9.30 del mattino di giovedì 20 maggio per l’investimento mortale di una persona da parte di un treno, l'Intercity 505 per Roma che era partito da Ventimiglia alle 6.41. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, la Polfer e i soccorritori del 118, per l'uomo non c'era però più nulla da fare.

Mentre le autorità competenti presenti sul posto svolgevano i necessari accertamenti sulla dinamica dell'incidente è stata riprogrammata l'offera ferroviaria e intorno alle 10 sono stati attivati i servizi sostitutivi con autobus per il trasporto regionale fra Santa Margherita Ligure e Sestri Levante.

I treni coinvolti

FB 8606 Roma Termini (6:57) - Genova Piazza Principe (11:50)

FB 8613 Genova Piazza Principe (12:10) - Roma Termini (17:03)

IC 657 Milano Centrale (8:05) - Grosseto (14:33)

IC 666 La Spezia Centrale (10:35) - Milano Centrale (13:53)

RV 3015 Milano Centrale (7:25) - Sestri Levante (10:28)

RV 3261/3262 Parma (7:45) - Genova Brignole (11:15)

RV 3265 Genova Brignole (10:45) - La Spezia Centrale (12:10)

RV 3266 La Spezia Centrale (11:50) - Genova Brignole (13:15)

R 12339 Savona (7:35) - Sestri Levante (10:13)

R 12351 Savona (9:10) - Sestri Levante (11:28)

R 12359 Savona (9:40) - Sestri Levante (12:13)

R 12356 Sestri Levante (9:47) - Savona (12:20)

R 12361 Savona (10:10) - Sestri Levante (12:28)

R 12367 Savona (10:38) - Sestri Levante (13:13)

R 12366 Sestri Levante (10:47) - Savona (13:20)

R 12370 Sestri Levante (11:32) - Savona (13:52)

R 12376 Sestri Levante (11:47) - Savona (14:20)

R 12380 Sestri Levante (12:32) - Savona (14:50)

Treno parzialmente cancellato: IC 505 Ventimiglia (6:41) - Roma Termini (14:33) oggi è limitato a Rapallo (9:20).

I passeggeri in partenza da e diretti a Chiavari, Sestri Levante, La Spezia Centrale, Massa Centro, Viareggio, Pisa Centrale, Livorno, Cecina, Follonica possono utilizzare il treno IC 657 fino a Grosseto, dove trovano ulteriore proguimento con il treno FB 8613 fino a Roma Termini. I passeggeri diretti a Roma Ostiense possono utilizzare i primi treni Regionali utili.