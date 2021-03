Rapallo, al via i lavori di ricostruzione del porto turistico

L'importo dell'intervento è di 38 milioni di euro e l'opera principale è il rifacimento della diga portuale in modo da mettere in sicurezza l'abitato

«All'inizio della prossima settimana è previsto il via ai lavori di ricostruzione della diga del porto Carlo Riva di Rapallo, distrutta dalle violente mareggiate del 29 e 30 ottobre 2018. Sarà quindi una giornata storica non soltanto per i rapallesi, ma anche per tutti i liguri». Lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega).

«A seguito dell'evento calamitoso era immediatamente intervenuto l'allora viceministro del Mit Edoardo Rixi, che, insieme all'allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, aveva anche incontrato i sindaci del territorio. Come Regione Liguria - conclude Garibaldi - abbiamo dato un aiuto concreto per far uscire Rapallo dalle difficoltà e ripartire con una nuova protezione della Città».

I lavori di messa in sicurezza del porto turistico di Rapallo, danneggiato dalla mareggiata di fine ottobre 2018 sono stati presentati a inizio gennaio 2021. L'importo dell'intervento è di 38 milioni di euro e l'opera principale è il rifacimento della diga portuale in modo da mettere in sicurezza l'abitato.