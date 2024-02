Resta infilzato in un cancello mentre cerca di scavalcarlo: in ospedale in codice rosso

Ha cercato di scavalcare il cancello della sua palazzina, ma è rimasto ferito in modo serio a una gamba il 47enne portato in ospedale in codice rosso.

È successo verso le 10 di venerdì 16 febbraio a Rapallo. L'uomo secondo le prime informazioni avrebbe cercato di scavalcare il cancello del palazzo dopo essere rimasto accidentalmente chiuso fuori. Ma è rimasto purtroppo infilzato ferendosi al polpaccio.

Sul posto è subito intervenuta l'ambulanza della la Croce Bianca di Rapallo con l'automedica Tango 2: il ferito è stato trasportato all'ospedale di Lavagna.