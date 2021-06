Precipita in un'intercapedine, in ospedale in codice rosso

Via Alessandro Lamarmora

Grave incidente a Rapallo intorno alle 11.30 di martedì 1 giugno 2021. Un uomo è rimasto ferito, precipitando dentro a una intercapedine in via Alessandro Lamarmora nei pressi del parcheggio della stazione ferroviaria.

La caduta sarebbe avvenuta in prossimità di una grata per l'areazione. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco, che hanno recuperato l'uomo. Quest'ultimo ha riportato alcune ferite ed è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Sembra che l'uomo abbia superato una transenna, che delimitava l'area, e sia caduto nell'intercapedine, compiendo un volo di oltre tre metri.