Incidente sul lavoro in via Sage, l'uomo è caduto quando il mezzo si è ribaltato

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di lunedì a Rapallo, dove un uomo è caduto dal trattore stava manovrando restando schiacciato.

L’incidente è avvenuto in via privata Sage, l’uomo, 50 anni, stava lavorando in un terreno quando il mezzo si è ribaltato schiacciandolo.

Soccorso, è stato portato da ambulanza e automedica all’ospedale San Martino, dove è arrivato in codice rosso. La prognosi è riservata.