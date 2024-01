Tetto di una palazzina in fiamme, i vigili del fuoco evitano il crollo

Ieri sera i vigili del fuoco di Rapallo, con l'appoggio della squadra di Chiavari, sono intervenuti a Calcinara, in via alla Chiesa, per l'incendio del tetto di una abitazione.

I vigili del fuoco hanno contenuto le fiamme alla sola copertura, riuscendo così a preservare i tre piani sottostanti anche grazie all'uso dell'autoscala giunta da Genova.

L'abitazione, in fase di ristrutturazione, non risultava abitata.

Sul posto anche i carabinieri.