Incendio nella scuola Pascoli a Rapallo

Vigili del fuoco al lavoro questa mattina, 11 giugno 2023, per domare un incendio, divampato all'interno della sede della scuola primaria Giovanni Pascoli in via Tre Scalini a Rapallo.

Le fiamme, la cui origini resta da chiarire, hanno interessato un magazzino adiacente alla cucina della mensa scolastica.

Sul posto anche la polizia locale per regolare il traffico e un'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Sant'Anna. La mensa rimarrà inagibile per alcuni giorni.