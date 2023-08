Cartoleria a fuoco, intervento dei pompieri

Mattinata di incendi in Liguria. A Sant'Olcese un rogo in un'azienda di recupero carta e cartone sta impegnando i vigili del fuoco, ma nella mattinata di domenica 27 agosto 2023, praticamente in contemporanea, i pompieri sono intervenuti anche a Rapallo.

Intorno alle ore 7, infatti, un incendio è divampato, per cause in via di accertamento, all'interno di una cartoleria di via corso Goffredo Mameli, poco dopo la rotatoria con il benzinaio, per chi viaggia verso il centro di Rapallo. Il tratto di strada è stato chiuso per agevolare le operazioni.

Sul posto hanno lavorato due squadre dei vigili del fuoco di Rapallo e Chiavari. Presente in corso Mameli anche la Polizia. Il sindaco Carlo Bagnasco ha poi spiegato sui propri canali social: "C’è stato un principio di incendio probabilmente per un cortocircuito. Tempestivamente i vigili del fuoco, che ringraziamo come sempre, hanno fatto rientrare la situazione che, oltre ad alcuni danni all’esercizio, non sembra aver arrecato altre conseguenze".