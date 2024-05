Autobus prende fuoco durante la marcia, attimi di paura

Nel pomeriggio di martedì 30 aprile 2024 un autobus del servizio provinciale ha preso fuoco a Rapallo mentre percorreva corso Mameli. L'autista si è fermato, ha fatto scendere i passeggeri e ha chiamato i pompieri, così tutti sono riusciti a mettersi in salvo.

Nel tempo necessario ai vigili del fuoco per arrivare sul posto il mezzo, un minibus, è stato completamente avvolto dalle fiamme, in poco tempo l'incendio è stato spento con l'utilizzo del liquido schiumogeno.

Da chiarire le cause del rogo, probabilmente a causa di un malfunzionamento. Fortunatamente non ci sono stati feriti né intossicati. Nella notte tra martedì e mercoledì, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti a Genova per un incendio di auto a Sestri Ponente, in via Ursone da Sestri.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp