Rapallo, vandalizzati i giardini dei Partigiani. Il sindaco: «Nemmeno il tempo di finire i lavori»

La denuncia arriva dal sindaco Carlo Bagnasco: «Grazie alle telecamere presenti nell'area, al lavoro della polizia municipale e delle forze dell'ordine faremo il massimo per individuare i responsabili»

Nemmeno il tempo di concludere i lavori che i giardini dei Partigiani di Rapallo sono già stati vandalizzati.

La denuncia arriva dal sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco che, sulla propria pagina Facebook, ha pubblicato alcune foto commentando: «Non ho parole, non abbiamo neanche avuto il tempo di concludere i lavori di sistemazione dei giardini dei Partigiani per assistere ad un gesto che si commenta da solo. Vasi rovesciati, bidoni per i rifiuti, piastrelle e il dehor di un esercizio commerciale danneggiati».

«Questo è quanto accaduto nella nottata di ieri - ha aggiunto il sindaco - grazie alle telecamere presenti nell'area, al lavoro della polizia municipale e delle forze dell'ordine faremo il massimo per individuare i responsabili».