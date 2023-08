Furto con spaccata in un bar del Tigullio

Un altro furto con spaccata. Dopo la raffica di episodi nel centro storico genovese e quello in una gioielleria di Certosa alcuni ladri hanno colpito anche nel Tigullio, a Rapallo.

Nelle prime ore del mattino di martedì 8 agosto 2023 è stata sfondata una vetrina del bar Nazionale di via Mazzini, in pieno centro, per rubare all'interno.

Vittima del furto il consigliere comunale Giorgio Tasso, uno dei ladri è stato arrestato dalla polizia, come spiegato dal sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco: "Un sincero ringraziamento alle forze dell’ordine che, anche grazie al sistema di telecamere, sono già in stato avanzato delle operazioni di indagine e hanno fermato uno dei colpevoli. Sono certo che a breve verranno individuati tutti i responsabili. Siamo vicini al consigliere e amico Giorgio Tasso e alla sua famiglia, lavoratori esemplari, persone stimate e apprezzate da tutta la cittadinanza".