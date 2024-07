"Porto il bracciale a riparare", ma lo vende: denunciata oss

Anziana, vulnerabile, ma non una vittima tanto facile come pensava. A conclusione di attività di indagine, i carabinieri della stazione di Rapallo hanno denunciato una 40enne per appropriazione indebita.

L'operatrice socio sanitaria presso una residenza protetta per anziani si era offerta di portare a riparare un bracciale in oro di un'anziana ospite della struttura e con questa scusa era riuscita a farselo consegnare.

L'operatrice, invece di portare il bracciale presso un orefice per la riparazione, lo ha venduto a un compro oro della zona per 900 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.

A dare il via alle indagini è stata la querela sporta dai familiari dell'anziana, accortisi che questa non aveva più il bracciale.