S'intrufola in una Bmw parcheggiata, il proprietario lo vede e gli scatta una foto

A Rapallo un uomo, dopo essersi introdotto all'interno di un'autovettura Bmw, sorpreso dal proprietario, si è dato alla fuga, senza asportare nulla e proferendo minacce.

Subito dopo è giunto sul posto un equipaggio dell'aliquota Radiomobile della compagnia carabinieri di Santa Margherita Ligure, che, dal possessore del mezzo ha ricevuto una foto del malfattore.

I militari hanno rintracciato e fermato poco dopo l'uomo, accompagnandolo in caserma. Identificato in un 61enne originario della provincia bolognese, ma domiciliato a Rapallo, gravato da pregiudizi di polizia, a seguito degli accertamenti è stato denunciato per tentato furto aggravato e minacce.