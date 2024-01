Furto con spaccata in un bar: ruba 622 gratta e vinci

Erano da poco passate le quattro e mezza di notte quando ha provato a forzare la serratura di un bar a Rapallo. Poi, ha preso una mazza dallo zaino e ha picchiato sul vetro.

Nei guai è finito un tunisino di 19 anni, senza fissa dimora, che è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Portofino per furto in un negozio.

Il giovane all’interno del locale ha preso 622 tagliandi della lotteria 'Gratta e

vinci' e 900€ in contanti.

La refurtiva è stata recuperata e sequestrata.